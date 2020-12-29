Инвесторам затягивают полис

ЦБ начал диалог с участниками рынка о своих планах введения жестких запретов на продажу сложных финансовых продуктов. Пока готовность регулятора смягчить позицию не просматривается, наоборот, в список запрещенных могут добавить полисы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

Банк России 28 декабря провел встречу с участниками финансового рынка для обсуждения своих последних инициатив по ограничению продаж «сложных» финансовых продуктов неквалифицированным инвесторам. О планируемых жестких ограничениях в адрес физлиц стало известно на прошлой неделе, когда ЦБ разослал ряду компаний проект закона и своего указания (см. “Ъ” от 28 декабря).

На встрече в основном речь шла о проекте указания, законопроект планируется обсудить 29 декабря более широким составом у главы комитета по финансовым рынкам Госдумы Анатолия Аксакова.

Об этом “Ъ” сообщили три источника, знакомые с результатами встречи.

В ЦБ заявили, что комментировать детали обсуждения преждевременно. Но отметили, что в законопроекте речь идет не «о количестве или доле инструментов, которые могут оказаться под запретом, а об уровне рисков и их понимании начинающими инвесторами», а также качестве информирования инвестора финорганизациями, прежде всего банками.

По информации источников “Ъ”, проект указания ЦБ планирует опубликовать в январе для более широкого обсуждения с рынком.

В документе регулятор корректирует определение инструментов для квалифицированных инвесторов. Ими могут стать российские и иностранные облигации, доход по которым зависит от наступления или ненаступления каких-либо обстоятельств, и при этом он может быть менее двух третей от ключевой ставки Банка России. Только для квалифицированных инвесторов будут доступны и внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ).

Как сообщил “Ъ” президент НАУФОР Алексей Тимофеев, ассоциация намерена предложить критерии структурных продуктов для неквалифицированных инвесторов: «Логично их распространить на все структурные продукты — как секьюритизированные, так и ПФИ, как со 100-процентной защитой, так и без нее».

На встрече 28 декабря представители ЦБ старались не обсуждать законопроект, но другие участники настаивали.

Одной из главных новостей стало обещание ввести аналогичные ограничения и на полисы ИСЖ, сообщил один из собеседников “Ъ”

«В противном случае мы увидим расцвет этого рынка как альтернативы структурным продуктам на фондовом рынке»,— сказал он. Эту информацию подтвердили и два других источника, один из которых сообщил, что это будет очередное «обязательное информационное письмо с рекомендациями».

Также активно обсуждался запрет на маржинальную торговлю, сообщили два собеседника “Ъ”. Участники рынка пообещали информировать розничного инвестора, если он согласится на маржинальную торговлю, сколько угодно раз. По информации одного из источников, может быть переписан один из абзацев законопроекта, чтобы четче оформить идею о том, что если инвестор уже два года совершал сделки со «сложными» продуктами, то сможет это делать и дальше, то есть на него не будет распространяться запрет до 31 декабря 2022 года.

Один из собеседников “Ъ” не исключает, что в этом пункте появится и другая идея: если инвестор торговал «простыми» инструментами два года, то торговать сложными он сможет «через тестирование». Вместе с тем источники “Ъ” утверждают, что представители регулятора не дали четкого согласия на эти предложения участников рынка, пообещав дополнительное обсуждение в январе.

Полина Смородская