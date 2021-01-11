Брокеры занялись упрощением

В новогодние каникулы профучастники разработали свои предложения к законопроекту ЦБ о существенном ограничении предложения сложных финансовых продуктов розничным инвесторам. Брокеры просят сократить список таких инструментов из-за нецелесообразности ограничения их продажи при условии введения раньше срока тестирования розничных инвесторов и права ЦБ ограничивать продажи отдельных продуктов в случае серьезных нарушений.

На этой неделе предстоит новый раунд переговоров по законопроекту об ограничении продаж «сложных» финансовых продуктов розничным инвесторам, который Банк России представил участникам рынка в конце прошлого года (см. “Ъ” от 28 декабря). Тогда удалось лишь раз встретиться с представителями регулятора 28 декабря. На встрече с главой комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым (см. “Ъ” от 29 декабря) было достигнута договоренность, что профучастники подготовят предложения по законопроекту до конца новогодних праздников.

Регулятор хочет полностью запретить продажи структурных продуктов (доход по которым зависит от движения цен на базовые активы) неквалифицированным инвесторам до конца 2022 года. Это правило должно распространиться в том числе на облигации с низким рейтингом, акции не из высших котировальных списков, иностранные ценные бумаги не из индексов, утвержденных ЦБ, маржинальную торговлю, операции репо, срочный биржевой рынок.

Предложения (с ними ознакомился “Ъ”) направлены главе комитета Госдумы, 11 января их будут обсуждать в Ассоциации банков России. Эти идеи отражают общую позицию рынка и являются компромиссом, говорит директор инвестиционного бизнеса «Тинькофф» Дмитрий Панченко. По его словам, участники рынка по-прежнему не понимают природы обеспокоенности регулятора — число зафондированных клиентов «растет в РФ плавно, взрыва нет». «Триггером стали несколько конкретных кейсов конкретных профучастников по действительно сложным структурным продуктам», считает господин Панченко, и «непонятно, почему принимать суровые меры надо по отношению ко всем».

Как сообщил “Ъ” президент НАУФОР Алексей Тимофеев, поправки разделяют простые и сложные структурные продукты, как в форме ценных бумаг, так и в форме производных финансовых инструментов. По его словам, простые продукты — всегда с защитой капитала и с понятным структурным доходом, для доступа неквалифицированных инвесторов к ним достаточно тестирования.

Для доступа к сложным структурным продуктам тестирования недостаточно, они должны соответствовать критериям Банка России. «Остальные же операции (операции репо, маржинальное кредитование, покупка ряда ценных бумаг.— “Ъ”), которые ЦБ предлагает ограничить до конца 2022 года, мы не считаем необходимым ограничивать вообще»,— заявил он.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на пресс-конференции 18 декабря 2020 года Риски есть, когда продвигаются инструменты, когда обещают высокую доходность, обещают, что все гарантировано, полная защита капитала и так далее, не объясняя, что это такое

Брокеры не продвигают маржинальное кредитование как продукт, а предоставляют как сервис тем клиентам, которые в нем заинтересованы, говорит директор по брокерскому бизнесу «БКС Брокер» Олег Чихладзе. Кроме того, отмечает он, маржинальное кредитование позволяет брокеру давать клиентам единый брокерский счет и «не гонять деньги между площадками», что тоже очень удобно клиентам.

Также, согласно предложениям, профучастники не против наделения ЦБ правом ограничивать заключение договоров с неквалифицированными инвесторами, но лишь в случае существенного или неоднократного нарушения установленных им правил продаж, создающего риск введения в заблуждение.

В предложениях содержится компромисс: ввести тестирование для структурных продуктов с апреля текущего года, тестирование для остальных финансовых инструментов и операций, требующих тестирования,— с октября. Согласно принятому летом закону тестирование должно быть введено с 1 апреля 2022 года, но ЦБ новым законопроектом хотел ввести его с 1 октября 2021 года.

Внесена «дедушкина оговорка», по которой все, кто работает на рынке соответствующих инструментов на момент введения тестирования, смогут продолжать это делать. Предлагается предусмотреть право саморегулируемой организации (СРО) проводить «тайные покупки» и дать право приостанавливать операции, по аналогии с ЦБ.

Также речь идет о введении критериев для полисов ИСЖ, доступных неквалифицированным инвесторам, аналогичных критериям доступных для них производных финансовых инструментов. Ранее представители регулятора говорили, что законопроект не предполагает ограничений для ИСЖ и они будут разработаны позже.

Полина Смородская