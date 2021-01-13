Льготные билеты на Дальний Восток разлетелись

«Аэрофлот» приостановил бронирование по субсидируемым государством тарифам по дальневосточному направлению спустя всего 11 дней после начала продаж. За это время исчерпался весь объем выделенных из бюджета субсидий. Правительство выделило дополнительные 5 млрд руб. для этого направления.

«Аэрофлот» с 13 января приостановил бронирование по субсидируемым тарифам на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелетах внутри ДФО. Это вызвано тем, что перевозчик уже освоил весь объем выделенных госсубсидий. «В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных авиабилетов по указанным тарифам будет возобновлена»,— сообщает авиакомпания. Также уточняется, что все подтвержденные, но не оплаченные до 11:00 по московскому времени 13 января бронирования будут оформлены по субсидируемому тарифу.

В Министерстве по развитию Дальнего Востока сообщили, что правительство выделило еще 5 млрд руб. на дальневосточные авиаперевозки и продажа льготных билетов возобновится в феврале.

Продажа билетов «Аэрофлота» по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь была открыта 2 января. Таким образом, все билеты были распроданы за 11 дней.

Рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри ДФО, а также в Крым и Калининград субсидируются из федерального бюджета в рамках постановления правительства №215.

На 2021 год государство изначально на эти цели выделило 3,8 млрд руб., что на 2 млрд руб. меньше, чем в 2020 году.

Программа действует круглый год. Приобрести билеты по льготным ценам могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды и сопровождающие их лица, члены многодетных семей.

«Аэрофлот» не впервые сообщает о приостановке продаж льготных авиабилетов по дальневосточному направлению из-за достижения лимита по госсубсидиям. Например, в январе 2019 года выделяемые правительством средства были освоены компанией за пять дней. После этого Минтранс предложил выделить дополнительно 5,2 млрд руб. на субсидирование перелетов с Дальнего Востока в центральную часть страны.

В конце 2020 года президент Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину лично заняться вопросом доступности авиаперелетов из дальневосточной в центральную часть страны. По словам президента, территорию России нужно «инфраструктурно сшивать».

В декабре 2020 года премьер-министр сообщил , что правительство готово выделить дополнительно еще 5 млрд руб. субсидий на авиаперевозки на Дальний Восток.

По данным Росавиации, в 2021 году в реализации программы субсидий примут участие 12 авиакомпаний: «Аэрофлот», S7 Airlines («Сибирь»), «Якутия», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр», «Азимут», Nordwind («Северный ветер»), Red Wings, Smartavia, NordStar, «ИрАэро» и АЛРОСА. Субсидируемые перевозки будут выполняться по 145 маршрутам, из которых 21 маршрут не субсидировался в 2020 году.

Евгения Коляда