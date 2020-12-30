Правительство выделит 5 млрд руб. на авиаперевозки на Дальний Восток

Правительство выделит 5 млрд руб. субсидий на авиаперевозки на Дальний Восток, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, это позволит перевозить на 450 тыс. больше пассажиров в год.

Ранее Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину лично заняться вопросом доступности авиаперелетов из дальневосточной в центральную часть страны. По словам президента, территорию России нужно «инфраструктурно сшивать».

«Мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелеты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения, и в случае вашего одобрения мы готовы выделить дополнительно еще 5 млрд руб. на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам, их примерно 21»,— сказал господин Мишустин (цитата по сайту Кремля).

По его словам, это позволит перевозить на 450 тыс. пассажиров больше в год, а средняя цена билета для жителей Дальнего Востока составит 10 200 руб. в одну сторону.

В России действует программа субсидирования полетов, она позволяет снизить цену авиабилетов за счет компенсации из федерального бюджета. Купить такие билеты могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.