Visa приостановила политические пожертвования

Платежная система Visa заявила, что ее комитет политических действий временно приостановил перечисление всех пожертвований, передает Reuters. Компания отметила, что пересматривает свои принципы по сбору пожертвований для кандидатов. Этот шаг последовал после штурма Капитолия США сторонниками президента США Дональда Трампа.

«Visa не допускает использования нашей сети и продуктов для незаконной деятельности. Мы бдительны в наших усилиях по сдерживанию незаконной деятельности в нашей сети и требуем, чтобы наши партнерские банки проверяли соответствие своих контрагентов нашим стандартам»,— приводит агентство электронное письмо платежной системы.

Ранее ряд крупных американских корпорации объявили о заморозке финансирования членов Демократической и Республиканской партий на фоне недавних беспорядков в здании Капитолия. Среди них — Facebook, Microsoft, Google, Ford, Dow, JP Morgan и Citigroup, Commerce Bancshares, Boston Scientific, Marriott International и Blue Cross Blue Shield.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли 5 человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

О происходящем в США — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».