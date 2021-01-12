Эрдоган завел Telegram-канал

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил WhatsApp на Telegram из-за новой политики конфиденциальности американского мессенджера. Напомним, WhatsApp начал передавать Facebook личные данные пользователей, что вызвало среди них массовое недовольство.

«Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram»,— написала администрация турецкого лидера в Twitter.

Telegram-канал господина Эрдогана уже набрал более 72 тыс. пользователей. Президент Турции поблагодарил читателей за подписку.

Ранее Павел Дуров сообщил о пятикратном увеличении ежедневного прироста пользователей Telegram после обновления политики конфиденциальности WhatsApp. По его словам, за последние три дня в Telegram зарегистрировались около 25 млн человек.