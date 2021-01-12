Дуров сообщил о регистрации 25 млн новых пользователей в Telegram за три дня

Павел Дуров сообщил, что за последние три дня средний ежедневный прирост числа новых пользователей Telegram составил 8,3 млн человек — всего 25 млн. Это в пять раз больше, чем было в 2020 году (1,5 млн регистраций в день). По словам господина Дурова, новыми пользователями соцсети за указанное время стали люди со всего мира — из Азии (38%), Европы (27%), Латинской Америки (21%) и стран MENA (8%).

Страны MENA — географический регион, включающий страны Магриба (ряд стран Северной Африки) и Ближнего Востока.

«Люди больше не хотят менять свою конфиденциальность на бесплатные услуги. Они больше не хотят быть заложниками технологических монополий, которые, видимо, считают, что им все сойдет с рук, пока их приложения имеют критическую массу пользователей»,— написал господин Дуров в своем Telegram-канале.

Господин Дуров заверяет, что его компания не заключает сделок с маркетологами и государственными учреждениями. «Мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Мы вас не подведем»,— написал он.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, дополнив его пунктом о передаче личных данных корпорации Facebook, что вызвало недовольство у пользователей этого мессенджера. Господин Дуров подтвердил сомнения по поводу конфиденциальности переписок в WhatsApp. Он отметил, что проверить шифрование мессенджера невозможно, поскольку код скрыт. «Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, которое продолжается уже несколько лет, ускорилось»,— написал он.