Водители выходят на улицу

Действовавший в России более 20 лет формат экзаменов на права уходит в прошлое: вместо «площадки» и «города» кандидатам в водители предстоит сдать единый практический экзамен. Навыки управления, включая параллельную парковку, старт с места на эстакаде, разворот, экзаменующийся будет демонстрировать прямо на улицах. Впрочем, выяснил “Ъ”, ряд регионов намерены воспользоваться правом проводить тестирование, как и прежде, на закрытых площадках. Среди них Москва, Орловская область, Дагестан и ряд других субъектов федерации. В Севастополе ГИБДД собирается принимать экзамены на парковках супермаркетов и АЗС.

Вступающие в силу нововведения описаны в постановлении правительства №1097 и регламенте МВД по проведению экзаменов. Граждан, желающих получить права категорий B, С и D (в случае с категорией А ничего не меняется), ждет так называемый единый практический экзамен: привычных «площадки» и «города» больше нет. Объединенный экзамен будет длиться примерно 30 минут для самой популярной категории B (для остальных категорий может достигать 50 минут). Упражнения, которые выполнялись кандидатами исключительно на закрытой территории — параллельная парковка, старт на подъеме, заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве,— теперь будут демонстрироваться экзаменатору на улицах (ГИБДД рекомендует территории вдали от жилой застройки, в тупиках и т. д.).

Впрочем, когда использовать улично-дорожную сеть невозможно, ГИБДД оставила за региональными властями право часть навыков проверять на закрытых площадках. Ряд регионов им намерены воспользоваться, следует из ответов на запросы “Ъ” представителей управлений ГИБДД и МВД. Так, в Москве упомянутые упражнения будут выполняться «преимущественно на закрытых площадках в связи с высокой интенсивностью движения», рассказали в УГИБДД по Москве. Начальник ГИБДД по Орловской области Александр Коршунов сообщил “Ъ”, что для проверки кандидатов в водители будут использоваться две закрытые площадки и участки улиц Орла, Ливн и Мценска. В пресс-службе ГИБДД Крыма “Ъ” рассказали, что ранее применявшиеся закрытые автодромы и учебные площадки «в случае необходимости» будут использоваться наравне с дорогами с малоинтенсивным движением и тупиками. В МВД по Дагестану также подтвердили, что будут использовать «ранее применявшиеся автодромы». В УМВД по Севастополю помимо учебных площадок не исключили использование стоянок, расположенных у магазинов, супермаркетов и АЗС. «Условия проведения экзамена в различных населенных пунктах будут существенно различаться в связи с географическими и рельефными особенностями, спецификой улично-дорожной сети, а также месторасположением закрытых площадок автошкол»,— рассказали в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Формат единого экзамена по проверке навыков вождения действовал еще в советские времена. В 1987 году приказ МВД №6 ввел два практических теста — «площадка» стала обязательной,— но результаты оценивались как единый экзамен. В 2000 году вступил в силу приказ МВД №782: с этого момента проверка кандидатов в водители была четко разделена на «площадку» и «город».

Что касается других нововведений, то кандидаты в водители теперь не будут знать заранее экзаменационный маршрут: ГИБДД обнародует только примерный район тестирования. За каждый промах на экзамене кандидату, как и прежде, начислят штрафные баллы (максимально — четыре, на пятый экзамен прекращается).

Глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева называет новый формат «более прогрессивным и приближенным к европейским стандартам». Однако, отмечает она, новый экзамен потребует привыкания: количество не сдавших его с первого раза возрастет (в 2020 году «город» сдавали с первой попытки только 26% граждан). Перестраиваться придется и экзаменаторам, отмечает госпожа Зайцева: по новым правилам они обязаны находиться на месте пассажира, контролируя дублирующие педали. Раньше это не было регламентировано — на этом месте мог находиться инструктор. «В случае ДТП непонятно, кто будет нести ответственность. Машина на экзамене в 90% случаев принадлежит автошколе,— поясняет Елена Зайцева.— Вмешаться в управление автомобилем собственник теперь никак не сможет». В Госавтоинспекции проблемы не видят: ответственность за аварию несет водитель, к которому приравнен сдающий экзамен, а ущерб может быть компенсирован по ОСАГО.

Следующим этапом реформы станет, скорее всего, теоретический экзамен: планируется увеличить число вопросов и пересмотреть состав билетов. ГИБДД также подготовила законопроект, позволяющий сдать на права в 17 лет и ездить за рулем вместе с «наставником» (сейчас до 18 лет садиться за руль запрещено). Также МВД планирует оснастить подразделения ГИБДД новыми экзаменационными машинами, автоматически фиксирующими ошибки кандидата: закупка техники предусмотрена нацпроектом «Безопасные и качественные автодороги».

Иван Буранов; Сергей Толмачев, Воронеж; Анна Перова, Краснодар; Александр Дремлюгин, Симферополь; Юлия Рыбина, Махачкала