Водителей ждут новые лишения

Водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения ПДД, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет. Как выяснил “Ъ”, этой нормой и рядом других ужесточений Минюст планирует дополнить проект нового КоАП. В частности, будут усилены санкции за пьяное вождение: нетрезвого водителя можно будет лишить прав на срок до трех лет, если тот вез ребенка. В документе также уточняются методика наказания водителей без полиса ОСАГО и вводятся санкции для пользователей электросамокатов, нарушивших правила.

Детали разработки нового КоАП “Ъ” раскрыли в Минюсте. Ведомство, напомним, представило проект кодекса год назад. Первая редакция предполагала серьезное ужесточение санкций для водителей, например, повышение штрафа с 500 руб. до 3 тыс. руб. за превышение скорости на 20–40 км/ч. Документ подвергли критике руководители партии «Единая Россия» и премьер Михаил Мишустин. Минюст в июне представил новую версию (“Ъ” рассказывал о ней), после чего дорабатывал проект.

В частности, рассказали “Ъ” в Минюсте, планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе новый вид наказания для злостных нарушителей. Водителя смогут лишить прав на срок до полутора лет, если ранее в течение года он был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений (будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений, перечень которых будет закреплен в кодексе). Зафиксированные автоматическими камерами нарушения в новой «накопительной» системе учитываться не будут. Инициатива принадлежит МВД, ведомственный законопроект схожего содержания был принят Госдумой в первом чтении в 2016 году.

По инициативе полиции также вводится усиленное наказание для пьяных водителей, перевозящих детей до 16 лет. За пьяную езду, напомним, сегодня штрафуют на 30 тыс. руб. и лишают прав на срок до двух лет. Перевозка ребенка чревата для нетрезвого гражданина штрафом в 50 тыс. руб. и лишением прав на срок до трех лет.

Уточняются правила наказания водителей, которые ездят без ОСАГО: если нарушение зафиксировано на камеру, автовладелец будет привлекаться к ответственности (штраф составляет 800 руб.) не чаще одного раза в сутки. 24 часов достаточно для оформления полиса, считают в Минюсте. Систему автоматического наказания водителей без ОСАГО, напомним, начали тестировать в августе 2019 года в Москве — водителям рассылали письма-уведомления без штрафов (“Ъ” рассказывал об этом). Спустя несколько месяцев рассылка прекратилась и неизвестно, когда возобновится, хотя бывший вице-премьер Максим Акимов обещал штрафовать с камер за отсутствие ОСАГО в первом квартале 2020 года.

Свежая норма касается пользователей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и подобных устройств. По действующим правилам они приравниваются к пешеходам поясняют в Минюсте, и несут ответственность по ст. 12.18 КоАП (штраф от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.). «Управление данными средствами передвижения в состоянии опьянения увеличивает риск наезда на пешеходов, столкновения с другими транспортными средствами»,— поясняют в ведомстве. Нарушения, допущенные пьяными пользователями, будут отнесены к категории «грубых» — на них не будет распространяться скидка при уплате штрафа, нельзя будет ограничиться предупреждением.

Не стоит торопиться усиливать наказание для пользователей электросамокатов и моноколес, считает глава «Союза пешеходов» Владимир Соколов, сначала нужно определиться с их правовым статусом в ПДД. Пешеходами они не являются, уверен эксперт: «Человек едет по проезжей части с помощью электромотора на скорости автомобиля — какой это пешеход?» Минтранс, напомним, готовит проект поправок, выделяющий пользователей так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ) в отдельную категорию участников движения (“Ъ” рассказывал про этот проект). Нужно приравнять СИМ к транспортным средствам, только потом править КоАП, считает Владимир Соколов. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов поддержал идею нового подхода к наказанию пьяных граждан на элекросамокатах: «Весной-летом 2020 года в Москве у каждого бара можно было видеть по 5–8 электросамокатов, на которых пьяные потом разъезжались по домам на огромных скоростях». При этом, считает он, действующий штраф даже без дисконта нарушителей не остановит — нужно повышать санкцию до 5 тыс. руб. В Российском союзе автостраховщиков заявили “Ъ”, что поддерживают принцип вынесения штрафов за отсутствие ОСАГО «раз в сутки».

Согласно концепции нового кодекса (утверждена правительством в июне 2019 года), документ должен был вступить в силу 1 января 2021 года, но он пока даже не внесен в правительство. Перед новым годом многие автовладельцы были введены в заблуждение, получив сообщения через соцсети о якобы уже принятом новом кодексе, повышающем штрафы с 1 января. «Разработка нового КоАП оказалась достаточно сложной, мы не предполагали, что столкнемся с таким массивом вопросов»,— заявлял в декабре 2020 года глава Минюста Константин Чуйченко, не исключив вынесения новой версии кодекса в начале 2021 года на общественное обсуждение. Документ опубликуют еще раз, если в проект будут внесены изменения, «имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия», пояснили “Ъ” в пресс-службе Минюста.

Иван Буранов