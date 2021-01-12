Telegram стал вторым по популярности приложением в США

Мессенджер Telegram в воскресенье, 10 января, стал вторым по числу скачиваний приложением в США, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на данные компании Sensor Tower (кто на первом месте, не уточняется). Это произошло на фоне блокировки президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников. Кроме того, на прошлой неделе WhatsApp ввел новую политики конфиденциальности, что, по версии издания, могло вызвать переход части пользователей на альтернативные мессенджеры.

В период со среды по воскресенье (6–10 января) Telegram в США скачали около 545 тыс. раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период на прошлой неделе.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа. Его обвинили в нарушении правил, запрещающих восхвалять насилие, и риске дальнейшего подстрекательства. Решение о блокировке было принято из-за «продолжающейся напряженности в США» и «всплеска мирового обсуждения» штурма здания Конгресса 6 января. Аккаунты президента США также на время заблокировал Facebook, Snapchat, Twitch — бессрочно.

О том, что сказал Дональд Трамп после штурма Капитолия,— в материале “Ъ” «Я сражался за американскую демократию».