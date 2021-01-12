Следователи получили запись переговоров экипажа разбившегося в Индонезии Boeing

Следователи изучат запись переговор экипажа самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, сообщил заместитель руководителя национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии Нуркахио Утомо. На борту разбившегося самолета находились 62 человека.

«Мы получили запись, проверим, попытаемся установить, присутствует ли что-то странное в переговорах»,— сказал чиновник (цитата по Detik News).

Господин Утомо добавил, что продолжительность самой записи небольшая, так как самолет разбился через несколько минут после взлета. Он также уточнил, что власти в ближайшее время не планируют разглашать содержание записи.

Boeing 737-524, выполнявший рейс SJY 182 из Джакарты в Понтианак потерпел крушение 9 января. Его обломки и черных ящики были найден в Яванском морем. Причина крушения пока не установлена. Известно, что при взлете самолет проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности, но не подавал аварийных сигналов.