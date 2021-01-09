На разбившемся в Индонезии самолете было 62 человека

Министерство транспорта Индонезии сообщило, что на борту разбившегося лайнера Sriwijaya Air находились 62 человека — 12 членов экипажа и 50 пассажиров. Среди них было десять детей, три из которых — младенцы.

«Общее количество пассажиров составляло 50 человек,— сказал министр транспорта Буди Карья Сумади на пресс-конференции после крушения (цитата по Detikcom).— В том числе 40 взрослых, семь детей и три младенца».

Авиадиспетчеры потеряли сигнал самолета 737-500, вылетевшего из Джакарты в город Понтианак, в 10:40 мск сегодня, 9 января. Позже жители островов в Яванском море нашли металлические обломки и обрывки ткани. По предварительным данным, россиян на борту не было.