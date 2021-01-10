Разбившийся в Индонезии самолет при взлете попал в зону сильной турбулентности

Разбившийся в Индонезии Boeing 737-524 при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности, заявил представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади.

В момент взлета в радиусе 15 км наблюдались большая облачность, сильные осадки и гроза, рассказал господин Сэптиади. «Все самолеты, находившиеся в тот момент в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность»,— приводит его слова портал Detik. В то же время видимость «составляла около 2 км, и это условие подходит для взлета или посадки».

Вчера, 9 января, в 10:40 мск самолет авиакомпании Sriwijaya Air, летевший из Джакарты в город Понтианак, пропал с радаров. В это время он летел над Яванским морем. На борту были 62 человека, в том числе 10 детей. По предварительным данным, все они погибли. В районе крушения были найдены фрагменты тел, личные вещи пассажиров, металлические обломки и обрывки ткани.