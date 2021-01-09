Разбившийся в Индонезии самолет не подавал аварийных сигналов

Наземные службы не получали аварийных сигналов от разбившегося сегодня, 9 января, индонезийского Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, сообщил замруководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи. Напомним, авиадиспетчеры потеряли связь с бортом в 10:40 мск, когда самолет начал резко терять высоту над Яванским морем.

«Ни один из лайнеров, в том числе данный борт, не подавал сигналов,— сказал господин Аджи на пресс-конференции после крушения (цитата по ТАСС).— Кроме того, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов». Господин Аджи добавил, что еще неизвестно, почему аварийный сигнал не был передан.

На борту разбившегося лайнера находились 62 человека — 12 членов экипажа и 50 пассажиров. Среди них было десять детей, три из которых — младенцы. По предварительным данным, россиян на борту не было.