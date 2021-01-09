Власти Индонезии подтвердили крушение пассажирского Boeing

Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение, подтвердило Министерство транспорта Индонезии. Самолет летел из Джакарты в город Понтианак и пропал над Яванским морем. На борту самолета находились 62 человек. Спасатели ведут поиски обломков самолета.

«Мы подготовили совместную поисково-спасательную группу из полиции города Полда, полиции архипелага Тысяча островов для помощи в поисках самолетов Sriwijaya Air»,— сказал журналистам руководитель отдела по связям с общественностью Минтранспорта Джая Комбес Юсри Юнус (цитата по Detikcom).

Министр транспорта Буди Карья Сумади подтвердил, что самолет разбился недалеко от острова Лаки (один из островов архипелага Тысяча островов). На пресс-конференции он уточнил, что на борту самолета находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди пассажиров было 10 детей.

Boeing 737-500, выполняющий рейс SJY 182, пропал с радаров в 10:40 мск. Позднее в соцсетях появились видео, как в предполагаемой области крушения самолета рыбаки находят провода и куски металла. По предварительным данным посольства России в Индонезии, граждан РФ на борту самолета не было.