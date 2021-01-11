Палата представителей призовет Пенса отстранить Трампа от власти

В понедельник, 11 января, Палата представителей рассмотрит резолюцию, в которой вице-президенту США Майку Пенсу предлагается запустить процесс отстранения президента Дональда Трампа от власти. О планах нижней палаты Конгресса сообщила ее спикер Нэнси Пелоси. Ответ на резолюцию господин Пенс должен будет дать в течение 24 часов. После этого Палата представителей намерена перейти к процедуре импичмента.

«Я хочу немедленно привлечь ваше внимание к действиям, которые должны быть приняты завтра утром, когда лидер большинства Стени Хойер запросит единодушное согласие на вынесение резолюции Джейми Раскина. В этой резолюции содержится призыв к вице-президенту созвать и мобилизовать кабинет министров для принятия 25-й поправки о признании президента неспособным выполнять свои обязанности, после чего вице-президент немедленно приступит к исполнению своих полномочий в качестве исполняющего обязанности президента»,— говорится в заявлении спикера.

По словам госпожи Пелоси, действующий глава Белого дома представляет собой угрозу Конституции и демократии. «Мы будем действовать безотлагательно <…> С течением времени ужас продолжающегося нападения на нашу демократию, совершаемого этим президентом, усиливается, равно как и настоятельная необходимость в действиях»,— добавила она.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщал, что вице-президент пока не намерен использовать положения 25-й поправки, но не исключает ее применение, если глава государства «станет еще более нестабильным». Инаугурация нового президента состоится 20 января.

Вопрос о втором импичменте Дональду Трампу был поднял после того, как сторонники действующего главы Белого дома ворвались в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 20 уголовных дел о внутреннем терроризме. Джо Байден обвинил господина Трампа в подстрекательстве людей, ворвавшихся в здание.

Насколько вероятно отстранение президента — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».