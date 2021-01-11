Facebook, Microsoft и Google присоединились к заморозке финансовой помощи демократам и республиканцам

Facebook, Microsoft, Google, Ford и Dow присоединились к банкам, переставшим перечислять пожертвования членам Демократической и Республиканской партий на фоне недавних беспорядков в здании Капитолия в Вашингтоне. В компаниях хотят проанализировать события прошлой недели, сообщил портал Axios.

Facebook замораживает все политические пожертвования и приступает к пересмотру практики расходования средств на подобные цели, сказал Axios представитель компании Facebook Энди Стоун.

В Microsoft напомнили, что компания регулярно приостанавливает свои пожертвования в первом квартале работы Конгресса нового созыва, говорится в сообщении. Однако в этом году корпорация предпримет «дополнительные шаги» и проведет консультации с сотрудниками.

«Мы заморозили все политические взносы NetPAC (комитет политических действий Google.— “Ъ”) на время пересмотра его политики после тревожных событий на прошлой неделе»,— сказала пресс-секретарь Google Жозе Кастанеда (цитата по Reuters).

Ранее о приостановке политических взносов заявили два крупных банка США — JP Morgan и Citigroup, а также банковский холдинг Commerce Bancshares. По сообщению Bloomberg, в ближайшее время к ним может присоединиться и Goldman Sachs.

Помимо банков к такому же решению пришли производитель медицинского оборудования Boston Scientific, сеть отелей Marriott International и страховая компания Blue Cross Blue Shield.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США и попытались сорвать утверждение победы на выборах президента его соперника, демократа Джо Байдена. В результате беспорядков погибли 5 человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Конгрессмены-демократы внесли в Палату представителей две резолюции о досрочном отстранении господина Трампа от власти.

Подробнее о происходящем в США — в материале “Ъ” «О Дональде Трампе замолвите плохо».