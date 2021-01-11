Американские корпорации приостановили финансовую помощь демократам и республиканцам

Сразу несколько крупных компаний США объявили, что временно прекращают перечислять пожертвования членам Демократической и Республиканской партий в связи с недавним штурмом Капитолия.

Как сообщает The Wall Street Journal, о приостановке выплат пожертвований уже объявили два крупных банка страны — JP Morgan и Citigroup. Первый из них намерен воздерживаться от финансовой помощи политическим партиям в ближайшие полгода, а Citigroup — в течение первого квартала года. За последние два года эти банки пожертвовали кандидатам в федеральные органы власти $900 тыс. и $740 тыс. соответственно. Кроме того, от пожертвований отказался еще банковский холдинг Commerce Bancshares, а как сообщает Bloomberg, в ближайшее время к ним может присоединиться еще и Goldman Sachs.

Помимо банков о приостановке пожертвований политическим партиям объявили еще несколько американских компаний. Среди них производитель медицинского оборудования Boston Scientific, сеть отелей Marriott International и страховая компания Blue Cross Blue Shield.

Напомним, что 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента. В результате беспорядков погибли пять человек, более 50 были задержаны, возбуждено 25 уголовных дел о внутреннем терроризме. Джо Байден обвинил господина Трампа в подстрекательстве людей, ворвавшихся в здание.

После этих событий сразу несколько социальных сетей — Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat и другие — заблокировали аккаунты Дональда Трампа. А конгрессмены стали обсуждать возможность его досрочного отстранения от обязанностей президента, в том числе через импичмент. CNN со ссылкой на источники сообщал, что Майк Пенс не исключает применения 25-й поправки к Конституции, если Дональд Трамп станет «более нестабильным». 25-я поправка, ратифицированная в США после убийства президента Джона Кеннеди, предусматривает замену президента или вице-президента в случае смерти, отставки или отстранения.

Кирилл Сарханянц