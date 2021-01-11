Более 34 тысяч екатеринбуржцев посетили ледовые городки в праздники

За время праздников ледовые городки и новогодние площадки посетили более 34 тыс. жителей Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе мэрии. Так, более 9 тыс. человек отдохнули на новогодних площадках Ленинского района. В Октябрьском районе во время каникул места отдыха посетили 7 тыс. человек, в Чкаловском и Верх-Исетском районах — по 5 тыс. человек. Еще по 1,5 тыс. екатеринбуржцев посетили новогодние площадки в Кировском и Железнодорожном районах.

«Более 12 тыс. жителей предпочли с 1 по 7 января заняться зимними видами спорта и покататься на коньках в ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Всего в центральном городском парке в текущем сезоне отдохнуло более 57 тыс. горожан»,— отметили в горадминистрации.

Не меньшей популярностью в период новогодних праздников пользовались культурно-досуговые учреждения. По данным властей Екатеринбурга, 150 мероприятий, представленных театрами и музеями столицы Урала посетили более 10 тыс. человек.

Ранее “Ъ-Урал” писал о том, что в период новогодних праздников в Свердловской области в два раза выросло число пожаров, а в Екатеринбурге на 7% увеличилось количество вызовов скорой помощи. За нарушение масочного режима на жителей столицы Урала было составлено 177 протоколов, всего по региону к административной ответственности привлекли около 1,3 тыс. человек.