В новогодние праздники в Екатеринбурге составили 177 протоколов за нарушение масочного режима

В рамках рейдов по соблюдению масочного режима, проведенных 2, 3, 9 и 10 января, сотрудники полиции в Екатеринбурге составили 177 протоколов по 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), говорится на официальном портале города. Кроме того, полицейские провели более 2,4 тыс. профилактических бесед.

Всего было проверено 526 единиц общественного транспорта, говорится в сообщении. Для контроля за соблюдением масочного режима были задействованы более 1,1 тыс. сотрудников полиции, в том числе 12 экипажей ГИБДД.

Напомним, режим самоизоляции в регионе действует до 18 января. Ранее “Ъ-Урал” писал, что за время новогодних праздников в Свердловской области за нарушение масочного режима к административной ответственности было привлечено порядка 1,3 тыс. человек. По словам начальника управления организации охраны общественного порядка регионального ГУ МВД Олега Тощева, в большинстве случаев полицейские ограничивались разъяснениями и предупреждениями.

На 11 января общее число заболевших в Свердловской области составило 62 900, почти 55 тыс. человек выздоровели. Еще 1 700 человек скончались.

Михаил Мананников