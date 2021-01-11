В новогодние праздники количество пожаров на Урале выросло в два раза

Количество пожаров в Свердловской области в период новогодних праздников выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как сообщил начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС по региону Сергей Махнев, с начала года в области произошло 214 пожаров, в которых погибли 14 человек. «Гибели детей не допущено. Травмировано 11 человек, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года»,— отметил господин Махнев.

В 86 случаях причиной пожара было неосторожное обращение с огнем, в 34 случаях — нарушение правил эксплуатации печей. Среди основных причин возгорания Сергей Махнев также указал нарушение правил эксплуатации электрооборудования. «Все указанные причины можно связать с аномально низкими температурами. В основном пожары зафиксированы в северной и северо-восточной частях Свердловской области»,— пояснил он.

Помимо этого, за период новогодних праздников сотрудники МЧС проверили 205 точек по продаже пиротехнической продукции. Было выявлено 108 нарушений требований пожарной безопасности, в том числе нарушения в хранении и реализации товаров. К административно ответственности были привлечены 44 лица, добавил господин Махнев.