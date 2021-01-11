С начала года число вызовов скорой помощи в Екатеринбурге выросло на 7%

Количество вызовов скорой помощи в Екатеринбурге в период новогодних праздников выросло на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. «Для сравнения мы брали десять дней до праздничного периода и показатели за аналогичный период 2020 года»,— пояснил заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ «Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса» Евгений Рузанов.

Всего в период новогодних праздников в городе работало 125 бригад скорой помощи, 27 из них работали с пациентами, у которых были симптомы респираторных заболеваний или подозрение на COVID-19. «В сутки к нам поступало прядка 2,3 тыс. обращений. Мы выполняли от 1,2 тыс. до 1,3 тыс. вызовов в день»,— отметил господин Рузанов.

По его словам, с начала января количество обращений с респираторными заболеваниями увеличилось на 10%, количество травм бытового и криминального характера возросло на 10-15%, число случаев переохлаждения и обморожения возросло на 15-20%. В то же время количество транспортных травм, которые происходят при ДТП, существенно уменьшилось.

Ранее начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС по региону Сергей Махнев сообщил о том, что во время новогодних каникул в Свердловской области почти в два раза выросло число пожаров.