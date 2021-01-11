Около 60 тысяч свердловчан приняли участие в рождественских богослужениях

В рождественских богослужениях 6 и 7 января приняло участие около 50-60 тыс. жителей Свердловской области, сообщил начальник управления организации охраны общественного порядка регионального ГУ МВД Олег Тощев в ходе пресс-конференции.

«Во время мероприятий в рождественскую ночь не произошло эксцессов. Сотрудники МВД предварительно провели рабочие встречи с представителями храмов и настоятелями. Проверка показала, что основная масса граждан соблюдала масочный режим»,— отметил господин Тощев.

По его словам, за весь период новогодних праздников за нарушение масочного режима к административной ответственности было привлечено порядка 1,3 тыс. человек. «Чтобы не портить праздники, в большинстве случаев сотрудники ведомства ограничивались разъяснениями и предупреждениями»,— подчеркнул Олег Тощев.