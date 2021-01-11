Дацюк, Соколов и Шукшина попросил Путина разобраться с задержанием экс-схимонаха Сергия

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» (Екатеринбург), олимпийский чемпион Павел Дацюк, основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и заслуженная артистка России Мария Шукшина попросили президента России Владимира Путина разобраться в обстоятельствах задержания бывшего схиигумена Сергия в Среднеуральском женском монастыре. Обращение они опубликовали на своих страницах в Instagram.

«Зная лично схиигумена Сергия (Романова), бывая на воскресных литургиях, будучи знакомыми с его проповедями, можем лично поручиться, что никаких призывов к суициду и прочим противоправным действиям у него никогда не было <...> Просим Вас, Владимир Владимирович, с учетом мощнейшего резонанса этого события, особенно среди православного сообщества, лично разобраться в произошедшем. А также разобраться в незаконном, по нашему мнению, заключении под стражу схиигумена Сергия (Романова). Просим привлечь всех причастных к этим противоправным действиям к ответственности в рамках законов РФ»,— говорится в письме.

В ночь на 29 декабря силовики штурмовали Среднеуральский женский монастырь, которым, несмотря на отлучение от церкви, продолжал руководить экс-схимонах Сергий. Он был задержан во время штурма и конвоирован в Москву. Бывший схимонах обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство). Вчера Басманный райсуд Москвы арестовал Николая Романова на два месяца.

Подробнее о задержании бывшего скимонаха — в публикации “Ъ” «Сергия взяли в мирском порядке».