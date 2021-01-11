Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января

В четверг, 14 января, на ближайшей сессии Якутская городская дума примет официальное решение об отсавке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Тогда же будет назначена новая дата выборов главы города.

«Глава города Якутска поставила в известность о своем решении Главу республики Айсена Николаева. Сардана Авксентьева попросила возглавить город до выборов нового главы своего первого заместителя Евгения Григорьева»,— говорится в сообщении мэрии города.

В мэрии добавила, что в ближайшее время у Сарданы Авксентьевой назначены плановые операции, лечение и реабилитации после которых могут занять продолжительное время. «Осенью прошлого года Сардана Владимировна проходила углубленное медицинское обследование, врачи выявили несоответствие норме ряда анализов (маркеров). По результатам ПЭТ-КТ врачами принято решение о необходимости проведения хирургических операций»,— уточняется в сообщении.

О том, что причиной отставки мэра стали проблемы со здоровьем также заявил ее пресс-секретарь Алексей Толстяков. «Хочу подчеркнуть, что это решение было принято без участия третьих лиц, никто никакого давления на главу города не оказывал. Причина принятия такого непростого решения — ухудшающееся состояние здоровья»,— написал он в Facebook.

О своем решении досрочно сложить полномочия по состоянию здоровья Сардана Авксентьева сообщила несколько часов назад. На новых выборах главы города она предложила поддержать кандидатуру своего первого заместителя Евгения Григорьева.

Сардана Авксентьева возглавляла региона с сентября 2018 года. Выдвинутая Партией возрождения России, она победила на выборах с результатом 39,9%. Ее главный конкурент — единоросс, спикер гордумы Александр Саввинов — набрал 31,8%. Она стал первой женщиной--мэром Якутска.

О победе на выборах — в материале “Ъ” «Якутск выбрал мэра».