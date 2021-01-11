Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном уходе в отставку

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о решении досрочно покинуть пост. По ее словам, причиной ухода стало состояние ее здоровья. Она возглавляла город с сентября 2018 года.

«В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции»,— написала мэр в Instagram.

Сегодня, 11 января, госпожа Авксентьева намерена внести в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий. «Прошу, уважаемые работодатели, отпустить меня с легким сердцем и пожелать удачи на новом этапе жизни! Прошу принять мое решение»,— добавила она.

На новых выборах мэра политик предложила поддержать кандидатуру своего первого заместителя Евгения Григорьева. «Я его готовила, многие из вас заметили <...> Когда я выбирала Евгения своим первым заместителем, то определяющими факторами для меня стали его интеллект и хорошее образование, честность, смелость, уважение к людям»,— написал она.

В 20189 году Сардана Авксентьева, выдвинутая Партией возрождения России, победила на выборах мэра с результатом 39,9%. Ее главный конкурент — единоросс, спикер гордумы Александр Саввинов — набрал 31,8%. Среди ее ставших широко известными инициатив: продажа дорогих автомобилей, принадлежащих администрации города, увольнение чиновника за банкет в 1 млн руб., создание в городе теплых остановок общественного транспорта. В декабре 2020 года по ее поручению на продажу было выставлено здание городской администрации, содержание которого требует ежегодно около 30 млн руб.

На посту мэра Сардана Авксентьева активно вела Instagram. Ее аккаунт насчитывает более 200 тыс. подписчиков.