Чем известна Сардана Авксентьева

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о решении досрочно покинуть пост из-за проблем со здоровьем. Подробности ее биографии и работы во главе города — в материале “Ъ”.

Авксентьева Сардана Владимировна родилась 2 июля 1970 года в якутском селе Чурапча. В 1993 году окончила историко-юридический факультет Якутского государственного университета (ныне Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова) по специальности «преподаватель истории», в 1998 году — Дальневосточную академию госслужбы (ныне Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС) по специальности «государственное и муниципальное управление».

В течение трех лет после окончания исторического факультета работала специалистом отдела по делам молодежи, спорта физической культуры и спорта администрации Якутска. В 1996 году перешла в министерство по делам молодежи, туризма, физической культуры и спорта Республики Саха, дослужилась до руководителя отдела.

С 1998 по 2000 год возглавляла кадровую службу национальной вещательной компании «Саха». В 2000 году стала помощником депутата Госдумы, члена Народной партии РФ Виталия Басыгысова. С 2004 по 2007 год занимала должность заместителя гендиректора ОАО «Туймаада Даймонд» (огранка алмазов).

С 2007 по 2012 год работала заместителем главы городского округа «город Якутск» — руководителем аппарата окружной администрации городского округа. С 2012 года трудилась на должности директора производственно-коммерческого комплекса «Аэроторгсервис» акционерного общества «Аэропорт Якутск».

9 сентября 2018 года она был избрана главой городского округа Якутск, набрав 39,98% голосов избирателей. На выборы была выдвинута Партией возрождения России, но осталась беспартийной.

Сардана Авксентьева — первая женщина-мэр Якутска. В первый год работы на посту для экономии бюджетных средств она выставила на торги служебные автомобили чиновников, отказала в финансировании из бюджета дорогостоящих мероприятий (например, постановки балета и показа шуб), урезала расходы на информационную деятельность, на внешние и общественные связи, на прием делегаций и командировки. В 2018 году мэр Якутска уволила начальника муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максима Артемьева, который заключил два контракта на сумму более 1 млн руб. для обслуживания банкетов мэра.

В октябре 2018 года госпожа Авксентьева разорвала контракт с подрядчиком ООО «Арк-строй», который укладывал асфальт поверх снега. 1 июля 2020 года она проголосовала против внесения поправок к Конституции РФ. Пресс-секретарь госпожи Авксентьевой прокомментировал ее позицию: «Как избранный мэр будет голосовать за поправки, в числе которых отмена прямых выборов мэра? Это же выстрел самому себе в ногу как минимум».

В ноябре 2020 года инициировала продажу здания мэрии. Также госпожа Авксентьева заявила о необходимости перевести часть сотрудников городской администрации на постоянную удаленку. Тогда же она сообщила об отказе чиновников от служебных машин и переходе на такси.

Работу мэра Якутска отмечал британский еженедельник The Economist. В статье от 7 ноября 2019 года, озаглавленной «The sudden popularity of a Russian mayor who lives modestly» говорилось о ее нетипичном для России стиле руководства и популярности как в республике, так и за ее пределами.

Активно ведет страницу в Instagram, по данным на 11 января, на нее подписаны 209 тыс. пользователей.