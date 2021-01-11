Биткойн подешевел на 7%

В момент стоимость биткойна на торгах снизилась на 11%, до $35,544, следует из данных CoinDesk. Позднее криптовалюта частично отыграла падение. По состоянию на 11 января 00:15 мск, цена биткойна составляет $37,876 (-7,09%).

Максимальная цена биткойна составляет $41,962. Исторический максимум криптовалюта достигла 8 января, после чего начала снижение. По мнению аналитиков JPMorgan, цена биткойна в ближайшее время может вырасти до $50–100 тыс., но такие ценовые уровни будут неустойчивыми. В долгосрочной перспективе курс биткойна может превысить $146 тыс.

О курсе криптовалюты — в материале “Ъ FM” «Биткойн начал год с повышения».