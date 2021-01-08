Курс биткойна впервые превысил $41 тыс.

Курс биткойна превысил отметку $41 тыс. и обновил исторический максимум, свидетельствуют данные крупнейшей биржи Binance. По состоянию на 14:39 мск биткойн растет на 9,09%, до 41 015$.

7 января цена биткойна впервые превысила $40 тыс. По мнению аналитиков JPMorgan, цена биткойна в ближайшее время может вырасти до $50–100 тыс., но такие ценовые уровни будут неустойчивыми. В долгосрочной перспективе курс биткойна может превысить $146 тыс.

О колебаниях курса криптовалюты в 2021 году — в материале “Ъ” «Биткойн начал год с повышения».