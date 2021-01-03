Биткойн начал год с повышения

Цена биткойна в моменте превысила отметку в $34 тыс. Это очередной исторический рекорд для криптовалюты. За один год биткойн подорожал почти в 5 раз. В конце 2020 года рост резко ускорился. При этом часть экспертов давно говорит о коррекции. Когда она может произойти?

Управляющий партнер инвесткомпании Exante Алексей Кириенко считает, что не так скоро, как многим кажется: «Относительно наиболее наглядного примера 2012 года биткойн еще, конечно, не настолько перекуплен. Потому что то количество участников рынка, то развитие инфраструктуры, технологии, которое произошло за три-четыре года, колоссальное. Вместе с тем важно учитывать, что поток таких быстрых денег от ритейла сейчас меньше, чем в 2017 году. То есть мы можем утверждать, что рост биткойна, который произошел в последние полтора месяца, в основном произошел за счет институциональных денег, последние, в свою очередь, это обычно длинные деньги, это не краткосрочные спекуляции.

Конечно, рост очень сильный, от минимума марта прошлого года, когда биткойн стоил в районе 4 тыс., мы выросли в 8 раз. После таких резких взлетов логично ожидать коррекцию. Но в то же время деньги сейчас идут в основном не ритейла, не физических лиц, то есть не тех участников рынка, которые захотят быстро зафиксировать прибыль. Вероятность коррекции сейчас существенно ниже, чем в 2017-18 годах. При этом на сегодняшний день нет того ощущения всеобщей эйфории и желания поучаствовать, как было в декабре 2017 года. Все как-то происходит спокойнее, на больших объемах, с большим развитием инфраструктуры. Поэтому, конечно, будут коррекции, но логично ожидать продолжения этого ралли в 2021 году».

Владельцы биткойнов, которые все-таки решили зафиксировать часть прибыли, сообщают о традиционных проблемах — сбоях на биржах и обмане в обменных пунктах. В России с 1 января действует закон о цифровых активах, который переводит криптовалюты в легальную зону, но ими нельзя рассчитываться за товары и услуги. Зато теперь придется платить налоги с прибыли от операций с такими активами. Регулированием криптовалют в ближайшее время озаботятся власти по всему миру, отмечает генеральный директор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин:

«Следует ожидать серьезной реакции со стороны регулирующих органов как минимум в двух странах — в США и в Китае.

Наверное, в начале года могут задать тон деятельности в течение всего года, придумают новые меры для ужесточения контроля над операциями, которые могут привести к перетоку фиатных инструментов в криптовалютные. Такая реакция была бы логичной.

Слабое место любых операций с криптовалютами — это антиотмывательный аспект. Поэтому мне кажется, что стоит ожидать новых расследований в этом ключе. Я не думаю, что объективно произойдет что-то новое, что вызовет такую реакцию, то есть какие-то факты недобросовестного поведения игроков рынка. Я думаю, что это именно защитная реакция государственных институтов, защита фиата, борьба с инвестиционно привлекательными криптоинструментами. Смысл будет в попытках рационально аргументировать конкурентную борьбу между различными видами активов, финансовых инструментов. Как мне кажется, при таком беспрецендентном росте имеет смысл как минимум фиксировать прибыль по части вложений. Не думаю, что дальнейший рост будет таким же молниеносным и амбициозным, каким он был на протяжении последних недель».

Вслед за биткойном дорожает и большинство других криптовалют. Например, цена Ethereum увеличилась на 26% всего за неделю и в моменте превысила $825 впервые с мая 2018 года.

Сергей Гусев, Ольга Сергиенко