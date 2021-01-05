JPMorgan прогнозирует рост курса биткойна до $146 тысяч

В долгосрочной перспективе курс биткойна может превысить $146 тыс. на фоне вытеснения золота в качестве «альтернативной» валюты, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение аналитиков JPMorgan. По их данным, чтобы соответствовать общим инвестициям частного сектора в золото через биржевые фонды, слитки и монеты, рыночная капитализация биткойна в $575 млрд должна вырасти в 4,6 раза.

«Вытеснение золота в качестве "альтернативной" валюты говорит о большом потенциале роста стоимости биткойна в долгосрочной перспективе»,— считают аналитики JPMorgan. Они отмечают, что сближение волатильности между биткойном и золотом вряд ли произойдет быстро. Этот процесс может занять несколько лет, поэтому «теоретическая целевая цена на биткойн выше $146 тыс. должна рассматриваться как долгосрочная цель и невозможная в ближайший год».

При этом аналитики не исключают, что на фоне «спекулятивной мании» цена биткойна в ближайшее время может вырасти до $50–100 тыс., но такие ценовые уровни будут неустойчивыми.

Сегодня, 5 января, стоимость биткойна находится на уровне $31,7 тыс. на торгах криптовалютной биржи Binance. Рост биткойна резко ускорился в конце 2020 года, за месяц криптовалюта подорожала более чем на 70%. 3 января цена биткойна в моменте превышала исторический рекорд — отметку в $34 тыс., 4 января курс упал почти на 14%.

Подробнее о коррекция курса криптовалюты — в материале “Ъ” «Биткойн начал год с повышения».