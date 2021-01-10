Конгрессмены США внесут проект импичмента Трампу в понедельник

180 членов Палаты представителей подписались под проектом объявления импичмента президенту США Дональду Трампу, сообщил конгрессмен от Демократической партии Тед Лью. Он сказал, что инициатива будет представлена в понедельник, 10 января.

«Мы внесем пункт импичмента в понедельник в ходе формальной сессии Палаты представителей»,— написал господин Лью в Twitter.

Проект документа был представлен 7 января одним их его соавторов, конгрессменом-демократом Дэвидом Сиссиллином. Согласно проекту, опубликованному им в Twitter, господину Трампу вменяется то, что он «создал угрозу демократической системе США, вмешался в процесс мирной передачи и подверг опасности координирующую ветвь правительства».

6 января сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. После нападения конгрессмены начали обсуждать возможность досрочного отстранения Дональда Трампа от своих обязанностей — в частности, через импичмент. Накануне спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поручила комитету, отвечающему за внесение законопроектов, готовиться к отстранению господина Трампа.

О событиях в США и позиции главы Белого дома — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».