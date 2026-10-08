«Сбер» ожидает размещения ЦФА в России более чем на 900 млрд рублей в 2026 году
08.10.2026, 10:58
Глава Сбербанка Герман Греф назвал цифровые финансовые активы (ЦФА) очень перспективным инструментом. По его словам, Россия — один из драйверов и рекордсменов этого рынка. «Сбер» ожидает размещения ЦФА в стране на сумму свыше 900 млрд руб. в 2026 году, добавил господин Греф.
«Мне этот инструмент нравится больше всего, и, мне кажется, за ним будущее»,— отметил банкир на сессии инвестфорума Сбербанка «Настоящее будущее». Герман Греф указал, что пока в его портфеле нет ЦФА, но он планирует инвестировать в подобные активы до конца года.
Господин Греф сравнил обладание ЦФА с владением электрическим автомобилем, для которого пока не удается найти зарядку. Но такие зарядные станции строятся, а бензин дорожает, пояснил глава Сбербанка. То же самое ждет и ЦФА, то есть ликвидность инструмента на вторичном рынке будет только расти, убежден банкир.
ЦФА — это инструмент для инвестирования на базе блокчейна (база данных всех транзакций, проведенных участниками системы.—"Ъ"), в них могут включаться денежные требования, право участия в капитале непубличного АО, а также передачи эмиссионных ценных бумаг. С прошлого года «Сбер» предлагает квалифицированным инвесторам структурные облигации и ЦФА с привязкой к биткойну и эфиру.