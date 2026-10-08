«Сбер» ожидает размещения ЦФА в России более чем на 900 млрд рублей в 2026 году

«Мне этот инструмент нравится больше всего, и, мне кажется, за ним будущее»,— отметил банкир на сессии инвестфорума Сбербанка «Настоящее будущее». Герман Греф указал, что пока в его портфеле нет ЦФА, но он планирует инвестировать в подобные активы до конца года.