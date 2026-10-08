Алтайское заксобрание утвердило Виктора Зобнева сенатором на второй срок
08.10.2026, 10:43
Виктор Зобнев сохранил пост сенатора от законодательной власти Алтайского края. На второй срок 8 октября его утвердила первая сессия регионального парламента нового, девятого созыва.
Против кандидатуры господина Зобнева никто не голосовал. Других претендентов на этот пост не было. Виктор Зобнев, избранный в заксобрание в одном из одномандатных округов, сложил полномочия краевого депутата.
В Совете федерации Виктор Зобнев работает с 2021 года. Является членом комитета верхней палаты Федерального собрания по регламенту и организации парламентской деятельности.