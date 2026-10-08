Химия в зеркале

Признание пришло к нему необычайно поздно. В 2001 году Нобелевскую премию за асимметрический катализ получили Уильям Ноулз, Редзи Ноёри и Барри Шарплесс; отсутствие Кагана среди лауреатов вызвало споры. Теперь, в 95 лет, он стал третьим по возрасту нобелевским лауреатом в истории: старше него в момент присуждения премии были только физик Артур Эшкин, получивший ее в 96 лет, и 97-летний химик Джон Гуденаф.