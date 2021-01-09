Пелоси поручила профильному комитету готовиться к отстранению Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поручила Комитету по правилам, отвечающему за внесение законопроектов в нижнюю палату парламента, готовиться к импичменту президента США Дональда Трампа или его отстранению по недееспособности. Она сказала, что демократы-конгрессмены надеются на самостоятельную отставку президента.

«Члены (Демократической партии в Палате представителей. — “Ъ”) надеются, что президент немедленно подаст в отставку. Но на случай, если он это не сделает, я поручила Комитету по правилам приготовиться продвинуть законопроект Джейми Раскина о 25-й поправке и объявления импичмента»,— цитирует госпожу Пелоси сайт спикера. Она сказала, что палата продолжит обсуждение и оставит за собой право воспользоваться любой возможностью отстранения.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в Капитолий, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена на президентских выборах. После нападения конгрессмены начали обсуждать возможность досрочного отстранения Дональда Трампа от своих обязанностей через импичмент или применение 25-й поправки. Она позволяет вице-президенту или кабинету министров лишить президента полномочий, если тот неспособен исполнять свои обязанности.

Что сказал Дональд Трамп после разгрома Капитолия — в материале “Ъ” «"Я сражался за американскую демократию"».