Пашинян анонсировал визит главы РЖД в Армению
Пашинян: глава РЖД Белозеров в Армении проведет переговоры по концессии ж/д
08.10.2026, 11:00
Гендиректор РЖД Олег Белозеров на следующей неделе посетит Армению для переговоров по концессии на железные дороги. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.
«На прошлом саммите ЕАЭС мы достигли договоренности... У нас будет рабочее обсуждение, и также сделаем определенные выводы по итогам этих обсуждений», — сказал господин Пашинян (цитата по ТАСС).
Накануне премьер заявил, что правительство Армении имеет возможность аннулировать соглашение с Россией о концессионном управлении национальными железными дорогами. По его словам, если будет политическое решение, «правовые основы для этого есть». Однако Ереван не намерен использовать «язык ультиматумов», будет лучше, если Россия передаст право на концессию третьей стране, пояснил он.