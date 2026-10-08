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Власть

Замминистра обороны Евкуров рассказал о «сбоях у России» при проведении СВО

08.10.2026, 10:36
При проведении российской военной операции на Украине были допущены «сбои», считает замглавы Минобороны России Юнус-Бек Евкуров. Он заявил об этом в первом номере нового журнала «Политика», с текстом которого ознакомился «Ъ».
Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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По словам господина Евкурова, «на поле боя все появляется совершенно внезапно». «Я бы не сказал, что все гармонично получилось, были сбои. Конечно, и у нас, и у противника... Нам приходилось постоянно искать контрмеры — какими средствами пользоваться для того, чтобы противостоять изменениям, которые происходят»,— пояснил замминистра.
Юнус-Бек Евкуров рассказал, что в начале СВО использовали беспилотники коптерного типа, которые использовались для разведки и сброса боеприпасов. «А сегодня оказалось, что это далеко не самая главная проблема, куда опаснее так называемые FPV. И если мы посмотрим на сегодняшнее применение непосредственно FPV, то мы это делаем довольно успешно»,— заверил он.
Как отметил замглавы Минобороны, применяемые во время боевых действий технологии «постоянно трансформируются, в связи с чем приходится постоянно вырабатывать эффективные меры и способы противодействия». В частности, по решению Генштаба в 2023 году в российских войсках создали сеть подготовки операторов беспилотников. Позднее на базе так называемых межвидовых центров и на базе заводов-изготовителей были созданы центры подготовки операторов беспилотников самолетного типа.
Подробнее о новом журнале — в материале «Ъ».
Минобороны
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Украина