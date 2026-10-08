Замминистра обороны Евкуров рассказал о «сбоях у России» при проведении СВО

Юнус-Бек Евкуров рассказал, что в начале СВО использовали беспилотники коптерного типа, которые использовались для разведки и сброса боеприпасов. «А сегодня оказалось, что это далеко не самая главная проблема, куда опаснее так называемые FPV. И если мы посмотрим на сегодняшнее применение непосредственно FPV, то мы это делаем довольно успешно»,— заверил он.