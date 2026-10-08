Водители переобулись в онлайн

«Часть клиентов, которые приезжали в шинные центры или заказывали резину через технические центры, перешли на маркетплейсы, потому что считают, что так дешевле. Я полагаю, что никакого дефицита не будет. Определенный выбор есть. Резина с очень низким профилем привозится в ограниченном количестве, и какие-то модели можно просто не успеть выкупить, а потом придется долго ожидать эту резину. Поэтому всегда рекомендация приобретать зимнюю резину заранее».