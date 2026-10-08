Водители переобулись в онлайн
Есть ли в России дефицит зимних шин и готовы ли автомобилисты к холодам
08.10.2026, 11:04
Маркетплейсы говорят о растущем спросе на зимнюю резину, при этом очередей на шиномонтаж в техцентрах нет, узнал “Ъ FM”. В сентябре 2026-го автолюбители заказали на Wildberries в 2,5 раза больше зимних шин по сравнению с 2025 годом.
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Однако такая статистика не значит, что автомобилисты начали готовиться к наступлению холодов заблаговременно. Скорее, перешли к покупкам онлайн уже и в сегменте автокомплектующих, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:
«Часть клиентов, которые приезжали в шинные центры или заказывали резину через технические центры, перешли на маркетплейсы, потому что считают, что так дешевле. Я полагаю, что никакого дефицита не будет. Определенный выбор есть. Резина с очень низким профилем привозится в ограниченном количестве, и какие-то модели можно просто не успеть выкупить, а потом придется долго ожидать эту резину. Поэтому всегда рекомендация приобретать зимнюю резину заранее».
Около 80% поставок импортной резины приходится на Китай. В 2025 году страна обеспечила присутствие в России около 200 шинных брендов. Выбор есть во всех сегментах, отмечает шеф-редактор журнала «Движок» Роман Зубко:
«Предлагают буквально все, вплоть до моделей якобы ушедших с нашего рынка брендов мировых: и Continental, и японские шины, и корейские шины, и Michelin, и Hankook. Другой вопрос, сколько все это будет стоить. На этом фоне, конечно, российские производители, которые подхватили эстафету у крупных зарубежных производителей, марку действительно держат. Современные шины — и Ikon Tyres, и Gislaved — соответствуют уровню прежних брендов, на чьих заводах они выпускаются. Плюс, естественно, китайские производители предлагают нам свои модели.
Речь идет не о каком-то дешевом ширпотребе, но и крупных брендах, в частности Linglong, Triangle».
Комплект зимней шипованной резины с посадочным диаметром 20 дюймов (R20) от китайской марки Triangle стоит около 50 тыс. руб. Шины Gislaved, которые выпускаются на бывшем заводе немецкого производителя Continental, обойдутся в 100 тыс. руб. А переобуть машину во французский бренд Michelin (китайского производства) можно примерно за 200 тыс. руб. Цены на замену резины в техцентрах с весеннего сезона не повышались, отмечает генеральный директор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов. По его словам, очереди на эту услугу пока нет:
«По работам, на самом деле, этот сезон ничем не отличается от предыдущих: никакого дополнительного ажиотажа нет, никто заранее не бежит переобувать покрышки. Есть единичные клиенты, которые потихонечку начинают переобуваться, зная, что с наступлением холодов образуется очередь и станет неудобно».
Бюджет на то, чтобы переобуть машину у дома, также остался прежним, отмечает владелец выездного шиномонтажа Станислав:
«Люди начинают переобуваться, когда выпадает первый снег.
Цена такая же, как в 2025 году. Шины диаметром 20 дюймов для легкового автомобиля обойдутся в 5,5 тыс. руб.».
Наступление метеорологической зимы синоптики ожидают не раньше второй половины ноября, однако первый снег в Москве возможен уже в конце октября. Обязательной замена резины становится только с 1 декабря. Штраф за шины не по сезону составляет 500 руб.