Со здания британского консульства в Восточном Иерусалиме сняли вывески
08.10.2026, 10:28
Сотрудники британского консульства в районе Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме сняли со здания табличку с надписью «Генеральное консульство Великобритании». Флаг страны по-прежнему развевается над зданием, сообщает агентство Reuters. В сентябре Израиль заявил о закрытии консульства из-за санкций Великобритании.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саара сообщил в X, что консульство прекращает свою деятельность. Кроме того, 20 из 27 британских дипломатов должны покинуть Израиль. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил, что здание консульства останется открытым в качестве независимой британской миссии, обслуживающей палестинский народ. Также планируется восстановить присутствие высланных из страны британских дипломатов.
Великобритания, Франция и Канада 8 сентября анонсировали санкции на импорт продукции из израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Поводом стали объявленные Израилем тендеры на строительство около 1,2 тыс. домов в этой местности. Страны потребовали немедленно прекратить расширение поселений и привлечь к ответственности причастных к насилию над палестинцами. О желании присоединиться к санкциям заявили и другие страны. В этот же день Израиль объявил о закрытии консульства в Иерусалиме — на это британским дипломатам дали 30 дней. В отношении других стран Израиль не предпринял никаких действий.
Накануне Reuters со ссылкой на источники писал, что Великобритания до конца 30-дневного срока пыталась урегулировать ситуацию, однако не смогла достичь соглашений. Как утверждает The Times of Israel, Великобритания также предупредила Израиль, что рассматривает высылку 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне в ответ на закрытие своего консульства.