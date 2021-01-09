МЧС не ведет поиски пропавших без вести после схода лавины в Норильске

МЧС не ведет поиск пропавших на месте схода лавины на горнолыжном курорте «Гора отдельная» в Норильске. Ранее ведомство завершило поисковые работы, обнаружив третьего, последнего погибшего.

«В настоящее время все, кто в момент схода снежной массы находился в районе горнолыжной трассы "Гора Отдельная", найдены. <…> После того, как все пропавшие обнаружены, было принято решение о завершении поисково-спасательных работ. На ликвидацию привлекалась общая группировка сил и средств в количестве 242 человек, 29 единиц техники, от МЧС России — 115 человек, 14 единиц техники»,— сообщается на сайте Красноярского управления МЧС.

Лавина сошла на курорт вечером 8 января. Погибли трое: мужчина, женщина и малолетний ребенок. Удалось спасти подростка, он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии с переломами и обморожением. СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокуратура начала проверку.