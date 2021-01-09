СКР ужесточил статью уголовного дела о сходе лавины в Норильске

Управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии изменило пункт статьи уголовного дела после схода лавины на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске из-за увеличения числа жертв до трех. Теперь речь идет о ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), которое в связи с увеличением числа погибших позднее переквалифицировано на ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)»,— сообщается на сайте СКР.

Накануне вечером на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске сошла лавина. Погибли трое: мужчина, женщина и малолетний ребенок. Удалось спасти подростка, он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии с переломами и обморожением. Прокуратура начала проверку.