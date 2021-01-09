Пострадавший после схода лавины в Норильске госпитализирован с переломами

Подросток, которого вытащили из завалов после схода лавины на горнолыжном курорте в Норильске, предварительно получила переломы и обширное обморожение, сказал начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС администрации Норильска Евгений Панферов. Представители больницы в Норильске подтвердили «Интерфаксу», что пострадавший подросток доставлен в медучреждение.

«Один человек был спасен, предварительно со множественными переломами, с обширным обморожением, в шоковом состоянии, был оперативно отправлен машиной скорой помощи в стационар»,— сказал господин Панферов в эфире канала «Россия-24». Он отметил, что спасатели установили предполагаемое местонахождение оставшихся под снегом людей.

Власти уточнили, что спасенным оказался 15-летний юноша. Ранее управление МЧС по Красноярскому краю упоминало его как подростка 14 лет, а затем — как девушку. Официальной информации о других спасенных не было. Telegram-канал Mash утверждает, что под завалами остаются родители подростка, в том числе директор канатной дороги Влад Попов, и его младший брат.

Лавина сошла на горнолыжном курорте «Гора отдельная», находящемся в районе Талнах в Норильске. На месте работают около 200 спасателей и волонтеров.