В Норильске лавина накрыла пять домов на горнолыжном курорте

В Норильске в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» сошла лавина. Как сообщило ГУ МЧС по Красноярскому краю, под снегом оказались пять домов, только в одном из них могут быть люди. По информации «Интерфакса», под снегом оказались четыре человека, двое из которых — дети. Позднее собеседник агентства сообщил, что семья из четырех человек найдена живыми.

«Нашли семью из четырех человек. Люди живы, их жизни ничто не угрожает. В данный момент их осматривают медики»,— сказал источник агентства.

Горнолыжный курорт находится в части района Норильска Талнах. К месту происшествия направлены 200 сотрудников Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и 18 единиц техники. По данным руководства курортного комплекса, лавина накрыла территорию в 300 кв. м. По информации ТАСС, существует угроза повторного схода лавины.

Горнолыжный комплекс «Гора отдельная» существует с 1960-х годов. На курорте оборудованы семь спусков, имеющих различную степень сложности. Протяженность самой длинной трассы составляет около 1,5 тыс. метров при перепаде высот 300 метров.