МЧС выделило дополнительные силы на поиски людей под снежными завалами в Норильске

К спасательным работам в горнолыжном курорте в Норильске, на который 8 ноября обрушилась лавина, привлечены еще 30 спасателей вместе со спасательной техникой, сообщило управление МЧС по Красноярскому краю.

«Тридцать человек личного состава и семь единиц техники Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на помощь в поиске людей»,— передает «РИА Новости» сообщение ведомства.

Лавина сошла на горнолыжном курорте «Гора отдельная», находящемся в районе Талнах в Норильске. Из-под завалов спасен 15-летний юноша. Он был госпитализирован с переломами и обширным обморожением. По словам начальника управления по делам гражданской обороны и ЧС городской администрации Евгений Панферов, спасатели определили предполагаемое местонахождение оставшихся под снегом людей.