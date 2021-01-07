Цена биткойна впервые превысила $40 тысяч

Курс биткойна в моменте преодолел отметку в $40 тыс., свидетельствуют данные крупнейшей биржи Binance. По состоянию на 21:17 мск он оценивался в $40 312,87, что на 14,48% больше, чем 24 часа назад. За сутки цена биткойна выросла более чем на $5 тыс.

Средняя цена биткойна по данным более чем 20 бирж, по данным сервиса CoinMarketCap, составляет $39 931,22. За неделю биткойн подорожал более чем на 40%. В списке наиболее популярных криптовалют наибольший рост в течение дня показывает XRP ($0,3481, +45,32%), в течение недели — Stellar ($0,3230, +158,70%).

О колебаниях курса криптовалюты в 2021 году — в материале “Ъ” «Биткойн начал год с повышения».