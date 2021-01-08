ЕС расширит контракт с Pfizer и BioNTech до 600 млн доз

Еврокомиссия (ЕК) дополнительно закупит 300 млн доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Таким образом, контракт на покупку этой вакцины увеличится в два раза, до 600 млн доз. В Евросоюзе проживает около 450 млн человек.

«Еврокомиссия сегодня предложила государствам—членам ЕС приобрести дополнительно 200 млн доз вакцины COVID-19 производства BioNTech и Pfizer с возможностью приобретения еще 100 млн доз»,— сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по Reuters). Она уточнила, что 75 млн дополнительных доз доставят во втором квартале этого года.

Вакцинация в Евросоюзе началась 27 декабря, когда Еврокомиссия допустила препарат Pfizer и BioNTech до рынка. Вакцину получили все страны ЕС. 1 января ВОЗ выдала разрешение на экстренное применение вакцины Pfizer и BioNTech. После этого BioNTech сообщила о планах нарастить производство из-за недостатка вакцин.

Подробнее о вакцинации в ЕС — в материале “Ъ” «От прививки станет всем светлей».