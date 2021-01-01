ВОЗ выдала первое разрешение на применение вакцины Pfizer и BioNTech

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала разрешение на экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech. Организация считает, что препарат соответствует необходимым критериям.

«Вакцина Pfizer/BioNTech от COVID-19 стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование… Мы определили, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски»,— говорится в заявлении ВОЗ в Twitter.

Экстренное разрешение выдается препаратам, которые нужны для борьбы с эпидемиями, но результаты испытаний которых пока не доступны. После этого рассматривается возможность выдачи постоянного разрешения. Вакцина Pfizer/BioNTech применяется в США, странах ЕС и других государствах.

О старте вакцинации в ЕС — в материале “Ъ” «От прививки станет всем светлей».