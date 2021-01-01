BioNTech планирует нарастить производство из-за недостатка вакцин

Немецкая компания BioNTech собирается нарастить производство вакцины, чтобы покрыть потребности заказавших ее стран. Гендиректор компании Угур Шахин заявил, что компания вынуждена покрывать нехватку препаратов, поскольку другие производители еще не получили нужные разрешения.

«Мы пытаемся найти новых партнеров, которые будут для нас изготавливать (вакцину.— “Ъ”)… В конце января станет понятно, насколько больше мы сможем производить и получится ли это»,— сказал господин Шахин в интервью журналу Der Spiegel.

По его словам, ситуация «не радужная», потому что другие производители пока не получили разрешения на препараты. «Мы вынуждены закрывать эту брешь»,— заявил глава BioNTech.

BioNTech разработала вакцину совместно с американской компанией Pfizer. Она уже получила разрешение на экстренное применение от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Экстренное разрешение выдается препаратам, которые нужны для борьбы с эпидемиями, но результаты испытаний которых пока не доступны. Вакцину BioNTech и Pfizer заказали многие страны, среди которых США и ЕС.

О том, как проходит вакцинация в разных странах, читайте в материале “Ъ” «Вакцина в подарок».