От прививки станет всем светлей

В Евросоюзе набирает обороты начавшаяся в минувшие выходные кампания по вакцинации населения от коронавируса. Первые дозы вакцины Pfizer/BioNTech, одобренной европейскими регулирующими органами в рекордно короткие сроки, были разделены поровну между всеми 27 странами ЕС — по 9750 доз на каждую. Пока доступ к препаратам имеет лишь ограниченный круг лиц — прежде всего, медработники и обитатели домов престарелых. Массовый доступ к вакцине власти европейских стран обещают обеспечить к весне.

«Совсем даже не больно!» — цитируют французские СМИ 78-летнюю бабушку Морисетт, пациентку госпиталя Рене-Мюре в коммуне Севран неподалеку от Парижа. Хотя ее фамилию не разглашают, на первые полосы газет Морисетт попала, став первой француженкой, получившей в воскресенье прививку от коронавируса. С субботы по понедельник кампании по вакцинации стартовали и в других странах Евросоюза. Технически вакцины можно было доставить куда-то пораньше, куда-то попозже, но большинство государств-партнеров согласились с тем, что массовый запуск кампании 27 декабря, в первое воскресенье после католического Рождества, символизирует единство Евросоюза. В этот день к кампании присоединились Австрия, Италия, Испания, Португалия, Греция, Кипр, Мальта, Швеция, Дания, Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Словения, Хорватия, Литва и Эстония.

«У нас есть новое оружие против вируса — вакцина. Давайте держаться вместе»,— объявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Главе Минздрава ФРГ Йенсу Шпану пришли на ум другие ассоциации: «Эта вакцина — наш ключ к победе над пандемией. Ключ, который позволит нам вновь обрести контроль над нашей жизнью». «Сегодня мы улыбаемся под нашими масками. На нашей родине начинается вакцинация греческого населения от COVID-19»,— объявил премьер Греции Кириакос Мицотакис. На его родине кампания по вакцинации получила название «Операция "Свобода"».

Власти повсюду старались придать началу процедуры вакцинирования некий символический смысл.

В ФРГ, на родине компании BioNTech, первой прививка была сделана 101-летней Эдит Квойцалле из дома престарелых в Хальберштадте. В Венгрии, Финляндии и Словении первые препараты получили врачи и медсестры — в знак уважения к их труду и к той работе, которая легла на их плечи с начала года. В Бельгии проследили за тем, чтобы первые уколы были сделаны одновременно в трех регионах страны — в Валлонии, Фландрии и Брюссельском регионе.

В госпитале итальянской Кремоны (регион Ломбардия, особенно пострадавший от коронавируса этой весной) прибытие препарата встречали аплодисментами. «Это особенный день, и я думаю обо всем том, что нам пришлось пережить за последние месяцы»,— призналась медсестра из Кремоны Изабелла Палаццини, получившая первую дозу прививки. Трое ее коллег скончались за эти месяцы от COVID-19, но пока в Кремону доставили всего 50 доз препарата. Этого хватит, чтобы вакцинировать — как и требуется, дважды — 25 человек.

В целом первые поставки в страны ЕС составили всего 9750 доз на каждую — всем поровну.

Возможно, поэтому и о массовой вакцинации пока не говорят, уступая первые уколы медработникам и пациентам из группы риска. Массовую кампанию в большинстве стран обещают начать к весне. Есть надежда, что к тому времени удастся убедить вакцинироваться и скептиков, которых сейчас во многих странах порядка половины — в то время как для массового иммунитета, по оценкам экспертов, необходимо вакцинировать от 70 до 90% населения. Во всяком случае, пока все вакцинированные европейцы, включая премьер-министров Греции и Чехии Кириакоса Мицотакиса и Андрея Бабиша, министра здравоохранения Болгарии Костадина Ангелова и 74-летнего президента Кипра Никоса Анастасиадиса, чувствуют себя хорошо. «Я рад, что мои родители тоже будут прививаться»,— рассказал и канцлер Австрии Себастьян Курц. Сам 34-летний глава государства еще должен дождаться своей очереди.

Галина Дудина